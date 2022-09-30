تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام ليفركوزن اليوم في الدوري الألماني

يواجه بايرن ميونخ حامل اللقب ضيفه باير ليفركوزن اليوم الجمعة على أرضية ملعب آليانز آرينا في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا).

وتقام المباراة بين عملاقي الكرة الألمانية المتعثرين محلياً هذا الموسم في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام باير ليفركوزن اليوم في الدوري الألماني (بطريقة 4-4-2):

المدرب: يوليان ناغلسمان.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بينجامان بافارد، دايو أوباميكانو، ماتيس دي ليخت، ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر، يوشوا كيميش، ليروي ساني، جمال موسيالا.

خط الهجوم: توماس مولر، ساديو ماني.