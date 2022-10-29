يخوض بايرن ميونخ مواجهة مهمة اليوم السبت يلاقي فيها ضيفه ماينز على أرضية ملعب آليانز آرينا لحساب الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الألماني.

وتقام المباراة بين البافاري ثاني الترتيب العام برصيد 22 نقطة، وضيفه الذي يحتل المركز السابع برصيد 18 نقطة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق يوسف سيف.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام ماينز اليوم في الدوري الألماني (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: يوليان ناغلسمان.

حراسة المرمى: سفين أولريخ.

خط الدفاع: بينجامان بافارد، دايو أوباميكانو، ماتيس دي ليخت، ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: يوشوا كيميش، ليون غوريتسكا، كينغزلي كومان، توماس مولر، ساديو ماني.

خط الهجوم: إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ.