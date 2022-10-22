يتطلع بايرن ميونخ لتحقيق الفوز حين يواجه مستضيفه هوفنهايم اليوم السبت على ملعب راين نيكار أرينا لحساب الجولة 11 من بطولة الدوري الألماني.

وتقام المباراة بين الفريق البافاري صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة، ومستضيفه الذي يحتل المركز الخامس بفارق نقطتين في تمام الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق محمد بركات.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام هوفنهايم اليوم في الدوري الألماني (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: يوليان ناغلسمان.

حراسة المرمى: سفين أولريخ.

خط الدفاع: بينجامان بافارد، دايو أوباميكانو، ماتيس دي ليخت، ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: يوشوا كيميش، مارسيل سابيتزر، كينغزلي كومان، جمال موسيالا، ساديو ماني.

خط الهجوم: إيريك تشوبو موتينغ.