تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام هيرتا برلين في الدوري الألماني

يلتقي بايرن ميونخ مع مستضيفه هيرتا برلين اليوم السبت في المباراة التي يشهدها ملعب برلين الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا).

وتقام المباراة بين الفريق البافاري ثاني الترتيب العام برصيد 25 نقطة، ومستضيفه الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن متابعة هذه المواجهة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق سوار الذهب.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام هيرتا برلين اليوم في الدوري الألماني (بطريقة

المدرب: يوليان ناغلسمان.

حراسة المرمى: سفين أولريخ.

خط الدفاع: بينجامان بافارد، ماتيس دي ليخت، دايو أوباميكانو، ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: يوشوا كيميش، ليون غوريتسكا، سيرج غنابري، جمال موسيالا، ساديو ماني

خط الهجوم: إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ.