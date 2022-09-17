يحل بايرن ميونيخ المنتشي بفوزه الأوروبي على برشلونة الإسباني ضيفاً اليوم السبت على أوغسبورغ في أبرز مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا).

وتقام المباراة بين ثالث الترتيب العام برصيد 12 نقطة، وصاحب المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط في تمام الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعة أحداثها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 4 بتعليق يوسف سيف.

تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة أمام أوغسبورغ اليوم في الدوري الألماني (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: يوليان ناغلسمان.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتيس دي ليخت، دايو أوباميكانو، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: يوشوا كيميش، مارسيل سابيتزر، توماس مولر، جمال موسيالا، ليروي ساني.

خط الهجوم: ساديو ماني.