تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة أمام برشلونة اليوم في دوري الأبطال

يخوض بايرن ميونيخ الألماني مواجهة مرتقبة أمام ضيفه برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء على ملعب آليانز آرينا لحساب المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

ويغيب عن صفوف الفريق البافاري عدة لاعبين مهمين هم يوشوا كيميش ومارسيل سابيتزر وبونا سار ويوسيب ستانيسيتش.

تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة أمام برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: يوليان ناغلسمان.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بينجامان بافارد، نيكلاس سوله، دايو أوباميكانو، ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: ليون غوريتسكا، كورينتين توليسو، جمال موسيالا، توماس مولر، كينغزلي كومان.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.