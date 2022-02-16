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تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة أمام ريد بول سالزبورغ في دوري الأبطال

منشور 16 شباط / فبراير 2022 - 07:58
بايرن ميونيخ يريد تعويض خسارته المحلية حينما يلاقي سالزبورغ اليوم
بايرن ميونيخ يريد تعويض خسارته المحلية حينما يلاقي سالزبورغ اليوم

يواجه بايرن ميونيخ الألماني مستضيفه ريد بول سالزبورغ اليوم الأربعاء على ملعب ريد بول آرينا ضمن ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00  بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة أمام ريد بول سالزبورغ اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: يوليان ناغلسمان.

حراسة المرمى: سفين أولريش.
خط الدفاع: بينجامان بافارد، دايو أوباميكانو، نيكلاس سوله، لوكاس هيرنانديز.
خط الوسط: يوشوا كيميش، كورنتين توليسو، سيرج غنابري، توماس مولر، ليروي ساني.
خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

كلمات دالة:بايرن ميونيخدوري أبطال أوروباريد بول سالزبورغ

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