تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة أمام سالزبورغ اليوم في دوري أبطال أوروبا

يخوض بايرن ميونيخ الألماني اليوم الثلاثاء مباراة صعبة نسبياً حين يستضيف ريد بول سالزبورغ النمساوي على ملعب آليانز آرينا ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

وتقام مباراة اليوم في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة أمام ريد بول سالزبورغ اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: يوليان ناغلسمان.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بينجامان بافار، نيكلاس سوله، دايو أوباميكانو، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: يوشوا كيميش، مارسيل سابيتزر، كينغزلي كومان، توماس مولر، ليروي ساني.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.