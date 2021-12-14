يلاقي بايرن ميونيخ مستضيفه شتوتغارت اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب مرسيدس بينز آرينا ضمن منافسات المرحلة الـ 16 من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وتقام المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويسعى الضيوف من خلالها لتحقيق انتصار جديد يبعدهم أكثر في صدارة الترتيب قبل نهاية العام الجاري.

يغيب عن الفريق البافاري كلٌ من يوشوا كيميش ومارسيل سابيتزر وليون غوريتسكا ويوسيب ستانيسيتش وإيريك تشوبو موتينغ لأسباب وإصابات مختلفة.

تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة أمام شتوتغارت اليوم في الدوري الألماني (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: يوليان ناغلسمان.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بينجامان بافارد، دايو أوباميكانو، نيكلاس سوله، ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: جمال موسيالا، كورنتين توليسو، كينغزلي كومان، توماس مولر، سيرج غنابري.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.