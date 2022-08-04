تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة أمام فرانكفورت في افتتاح الدوري الألماني

يقص بايرن ميونيخ حامل اللقب شريط افتتاح الموسم الجديد من بطولة الدوري الألماني مساء الجمعة حين يحل ضيفاً على آينتراخت فرانكفورت في المرحلة الأولى على ملعب دويتش بانك بارك.

وتقام المباراة بين الفريق البافاري ومستضيفه في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني يوليان ناغلسمان على التعاقد الجديد النجم الدولي السنغالي ساديو ماني منذ البداية.

تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: يوليان ناغلسمان.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بينجامان بافارد، دايو أوباميكانو، لوكاس هيرنانديز، ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر، يوشوا كيميش، سيرج غنابري، توماس مولر، جمال موسيالا.

خط الهجوم: ساديو ماني.