تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة أمام فولفسبورغ اليوم في البوندسليغا

يخوض بايرن ميونيخ متصدر الترتيب مواجهة مرتقبة أمام ضيفه فولفسبورغ الحادي عشر اليوم الجمعة على ملعب آليانز آرينا ضمن منافسات المرحلة الـ 17 من بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا).

ويغيب عن الفريق البافاري كلٌ من كورنتين توليسو ويوشوا كيميش وليون غوريتسكا ونيكلاس سوله.

وحقق بايرن الفوز في 13 مباراة وتعادل في واحدة وخسر اثنتين حتى الآن من أصل 16 مواجهة في البطولة حتى الآن هذا الموسم.

تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة أمام فولفسبورغ اليوم في الدوري الألماني (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: يوليان ناغلسمان.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بينجامان بافارد، دايو أوباميكانو، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: سيرج غنابري، جمال موسيالا، مارك روكا، ألفونسو ديفيس، توماس مولر، ليروي ساني.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.