تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة أمام فولفسبورغ في الدوري الألماني

يستضيف بايرن ميونيخ حامل اللقب خصمه فولفسبورغ اليوم الأحد على أرضية ملعب آليانز آرينا ضمن منافسات المرحلة الثانية من منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

وتقام المواجهة بين رابع الترتيب العام برصيد 3 نقاط، وصاحب المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وكان الفريق البافاري قد سحق آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 6-1 في اللقاء الافتتاحي.

تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة أمام فولفسبورغ اليوم في الدوري الألماني (بطريقة 4-5-1):

المدرب: يوليان ناغلسمان.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بينجامان بافارد، دايو أوباميكانو، لوكاس هيرنانديز، ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: يوشوا كيميش، مارسيل سابيتزر، جمال موسيالا، توماس مولر، سيرج غنابري.

خط الهجوم: ساديو ماني.