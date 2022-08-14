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تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة أمام فولفسبورغ في الدوري الألماني

منشور 14 آب / أغسطس 2022 - 11:07
بايرن ميونيخ يتحدى فولفسبورغ اليوم (المصدر: أ ف ب)
بايرن ميونيخ يتحدى فولفسبورغ اليوم (المصدر: أ ف ب)

يستضيف بايرن ميونيخ حامل اللقب خصمه فولفسبورغ اليوم الأحد على أرضية ملعب آليانز آرينا ضمن منافسات المرحلة الثانية من منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

وتقام المواجهة بين رابع الترتيب العام برصيد 3 نقاط، وصاحب المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وكان الفريق البافاري قد سحق آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 6-1 في اللقاء الافتتاحي.

تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة أمام فولفسبورغ اليوم في الدوري الألماني (بطريقة 4-5-1):

المدرب: يوليان ناغلسمان.

حراسة المرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: بينجامان بافارد، دايو أوباميكانو، لوكاس هيرنانديز، ألفونسو ديفيس.
خط الوسط: يوشوا كيميش، مارسيل سابيتزر، جمال موسيالا، توماس مولر، سيرج غنابري.
خط الهجوم: ساديو ماني.

كلمات دالة:بايرن ميونيخالدوري الألمانيفولفسبورغ

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