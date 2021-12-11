يواجه بايرن ميونيخ ضيفه ماينز 05 على أرضية ملعب آليانز آرينا اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الـ 15 من بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا).

وحقق البافاري انتصاراً كبيراً على برشلونة الإسباني الأسبوع الماضي بثلاثية دون رد في ختام مواجهات مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن صفوف عملاق البوندسليغا العديد من اللاعبين هم مارسيل سابيتزر ويوشوا كيميش وليون غوريتسكا وميكايل كويسانس وإيريك تشوبو موتينغ ويوسيب ستانيسيتش وسيرج غنابري.

تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة أمام ماينز اليوم في الدوري الألماني (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: يوليان ناغلسمان.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بينجامان بافارد، دايو أوباميكانو، لوكاس هيرنانديز، ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: كورنتين توليسو، جمال موسيالا، كينغزلي كومان، توماس مولر، ليروي ساني.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.