يستضيف برشلونة خصمه أوساسونا اليوم الأحد على ملعب كامب ناو في لقاء مرتقب ومهم ضمن منافسات المرحلة الـ 28 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وتقام المباراة بين رابع الترتيب العام وصاحب المركز الحادي عشر في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: داني ألفيش، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، جوردي آلبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: آداما تراوري، بيير إيميريك أوباميانغ، فيران توريس.