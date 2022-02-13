يستضيف برشلونة جاره إسبانيول اليوم الأحد في لقاء ديربي كتالونيا الذي سيجمعهما على ملعب كامب ناو ضمن المرحلة الـ 24 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل البارسا المركز الخامس برصيد 38 نقطة، فيما يقبع إسبانيول في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، رونالد آراوخو، جيرارد بيكيه، جوردي آلبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: آداما تراوري، فيران توريس، غافي.