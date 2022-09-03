يخوض برشلونة أول تحديات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني حين يحل ضيفاً اليوم السبت على غريمه إشبيلية في لقاء يشهده ملعب رامون سانشيز بيزخوان لحساب الجولة الرابعة.

وتقام المباراة بين ثالث الترتيب العام برصيد 7 نقاط، وصاحب المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة المواجهة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: رونالد آراوخو، جولز كوندي، إيريك غاريسيا، جوردي آلبا.

خط الوسط: غافي، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي.