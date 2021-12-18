يستضيف برشلونة غريمه إلتشي اليوم السبت على أرضية ملعب كامب ناو ضمن منافسات المرحلة الـ 18 من بطولة الدوري الإسباني (الليغا).

وتقام المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

ويحتل البارسا المركز الثامن برصيد 24 نقطة، فيما يأتي إلتشي في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 3-3-1-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: رونالد آراوخو، إيريك غارسيا، كليمون لونغليه.

خط الوسط: نيكو، سيرجيو بوسكيتس، غافي، فرينكي دي يونغ.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، فيران جوتلغا بلانك، عبد الصمد الزلزولي.