يلتقي برشلونة مع مستضيفه إلتشي اليوم الأحد في مواجهة يحتضنها ملعب مانويل مارتينيز فاليرو ضمن المرحلة الـ 27 من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام المباراة بين رابع الترتيب العام وصاحب المركز الرابع عشر في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: داني ألفيش، رونالد آراوخو، جيرارد بيكيه، جوردي آلبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ، نيكو غونزاليس، بيدري.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، بيير إيميريك أوباميانغ، ممفيس ديباي.