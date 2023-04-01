تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني 22-23

البوابة - يسافر برشلونة لملاقاة إلتشي ليلة السبت على أرضية ملعب مانويل مارتينيز فاليرو ضمن الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).
تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق علي محمد علي.
تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني
المدرب: تشافي هيرنانديز
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين
خط الدفاع: جوردي آلبا، ماركوس ألونسو، إيريك غارسيا، جولز كوندي
خط الوسط: غافي، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبرتو
خط الهجوم: آنسو فاتي، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس
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