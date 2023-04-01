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تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني 22-23

تاريخ النشر: 01 نيسان / أبريل 2023 - 11:22
برشلونة يرتحل لملاقاة إلتشي اليوم (المصدر: أ ف ب)
برشلونة يرتحل لملاقاة إلتشي اليوم (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يسافر برشلونة لملاقاة إلتشي ليلة السبت على أرضية ملعب مانويل مارتينيز فاليرو ضمن الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني

المدرب: تشافي هيرنانديز

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين
خط الدفاع: جوردي آلبا، ماركوس ألونسو، إيريك غارسيا، جولز كوندي
خط الوسط: غافي، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبرتو
خط الهجوم: آنسو فاتي، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس

كلمات دالة:برشلونةإلتشيالدوري الإسباني

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