تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني 22-23

البوابة - يسافر برشلونة لملاقاة إلتشي ليلة السبت على أرضية ملعب مانويل مارتينيز فاليرو ضمن الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني

المدرب: تشافي هيرنانديز

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين

خط الدفاع: جوردي آلبا، ماركوس ألونسو، إيريك غارسيا، جولز كوندي

خط الوسط: غافي، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبرتو

خط الهجوم: آنسو فاتي، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس