تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام بوكا جونيورز اليوم في كأس مارادونا

يواجه برشلونة الإسباني غريمه بوكا جونيورز الأرجنتيني اليوم الثلاثاء على ملعب مرسول بارك في الرياض بالسعودية في بطولة كأس مارادونا.

وتقام المباراة الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر القناة الرياضية السعودية SSC.

وسيخوض البارسا اللقاء بتشكيلة تضم العديد من العناصر البديلة على الأغلب بهدف منح الفرصة للاعبين الأقل مشاركة لإثبات أنفسهم قبل سوق الانتقالات الشتوي الذي سيتم خلاله التخلص من بعضهم.

كما ستكون الفرصة مواتية لإراحة التشكيلة الأساسية قبل استكمال ما تبقى من المنافسات حتى عطلة عيد الميلاد في المباراتين المتبقيتين هذا العام أمام إلتشي وإشبيلية في الدوري الإسباني.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام بوكا جونيورز اليوم في بطولة كأس مارادونا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: داني ألفيش، إيريك غارسيا، سامويل أومتيتي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: ريكي بوتش، ألفارو سانز، ماتيوس بيريرا.

خط الهجوم: يوسف دمير، إلياس أخوماش شكور، لوك دي يونغ.