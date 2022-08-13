تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني

يستهل برشلونة مسيرته في الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2022-2023 بمواجهة ضيفه رايو فايكانو على ملعب سبوتيفاي كامب ناو ضمن المرحلة الأولى من المنافسات.

وتقام المباراة بين البارسا الذي عزز صفوفه بتعاقدات بارزة هذا الصيف أبرزها البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا نجح بتسجيلها ضمن كشوفات الليغا مساء الجمعة، وضيفه الصعب في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء على قناة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام رايو فايكانو اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، أندرياس كريستينسن، رونالد آراوخو، جوردي آلبا.

خط الوسط: غافي، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.