يلتقي برشلونة الإسباني مع ضيفه غالاتاساراي التركي اليوم الخميس في مباراة مرتقبة يشهدها ملعب كامب ناو ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ويقام اللقاء في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدته عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام غالاتاساراي اليوم في الدوري الأوروبي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، رونالد آراوخو، إيريك غارسيا، جوردي آلبا.

خط الوسط: نيكو غونزاليس، فرينكي دي يونغ، بيدري.

خط الهجوم: آداما تراوري، بيير إيميريك أوباميانغ، فيران توريس.