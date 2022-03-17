تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام غالاتاساراي في الدوري الأوروبي

يواجه برشلونة الإسباني مستضيفه غالاتاساراي التركي اليوم الخميس على ملعب علي سامي ين في إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي بالتعادل السلبي 0-0.

وتقام مباراة اليوم في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام غالاتاساراي اليوم في الدوري الأوروبي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، رونالد آراوخو، إيريك غارسيا، جوردي آلبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، غافي.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، بيير إيميريك أوباميانغ، فيران توريس.