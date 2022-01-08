يمني برشلونة النفس في تحقيق انتصار جديد يقربه من ركب المقدمة حين يلاقي مستضيفه غرناطة اليوم السبت على ملعب نويفو لوس كارمينيس ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

ويحتل البارسا المركز الخامس برصيد 31 نقطة، فيما يقبع غرناطة في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام غرناطة اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: أوسكار مينغيزا، إيريك غارسيا، جيرارد بيكيه، جوردي آلبا.

خط الوسط: ريكي بوتش، سيرجيو بوسكيتس، نيكو غونزاليز.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، لوك دي يونغ، فيران جوتغلا.