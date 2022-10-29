يترقب برشلونة مواجهته الصعبة اليوم مع مستضيفه فالنسيا اليوم السبت في قمة الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإسباني التي يحتضنها ملعب ميستايا.

وتقام المباراة بين البارسا صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة، والخفافيش الذين يحتلون المركز التاسع برصيد 15 نقطة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: جولز كوندي، إيريك غارسيا، ماركوس ألونسو، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: غافي، فرينكي دي يونغ، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، آنسو فاتي.