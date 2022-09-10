يحل برشلونة ضيفاً اليوم الأحد على قاديش في مواجهة سهلة على الورق يحتضنها ملعب رامون دي كارانزا لحساب المرحلة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام برصيد 10 نقاط، وصاحب المركز العشرين والأخير دون أي نقطة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق أحمد البلوشي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام قاديش اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: جولز كوندي، رونالد آراوخو، إيريك غارسيا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: غافي، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي.