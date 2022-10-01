يترقب برشلونة مواجهته أمام مستضيفه ريال مايوركا اليوم السبت على أرضية ملعب إيبيروستار لحساب منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام برصيد 16 نقطة، وصاحب المركز العاشر برصيد 8 نقاط في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: سيرجي روبرتو، أندرياس كريستينسن، إيريك غارسيا، جوردي آلبا.

خط الوسط: فرانك كيسي، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.