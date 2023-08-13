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تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم أمام خيتافي في الدوري الإسباني 2023-24

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 13 آب / أغسطس 2023 - 08:17
تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم أمام خيتافي في الدوري الإسباني 2023-24
تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم أمام خيتافي في الدوري الإسباني 2023-24 (Photo by Pau BARRENA / AFP)

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم أمام خيتافي في الدوري الإسباني 2023-24، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

ينطلق اليوم مشوار نادي برشلونة في الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2023-24، حيث سيحل ضيفًا في الجولة الأولى على نادي خيتافي على أرضية ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز".

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المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وسيتم بثها عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق حسن العيدروس.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام خيتافي اليوم في الدوري الإسباني 2023-24

  • حراسة المرمى: تير شتيغن

  • خط الدفاع: بالدي ، كريستينسن ، أراوخو ، كوندي

  • خط الوسط: غوندوغان ، دي يونغ ، بيدري

  • خط الهجوم: جافي ، ليفاندوفسكي ، رافينيا

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