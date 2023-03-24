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تشكيلة بلجيكا المتوقعة أمام السويد اليوم في تصفيات يورو 2024

تاريخ النشر: 24 آذار / مارس 2023 - 11:21
منتخب بلجيكا (المصدر: أ ف ب)
منتخب بلجيكا (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يحل منتخب بلجيكا ضيفاً على غريمه السويدي اليوم الجمعة في مواجهة مرتقبة يشهدها ملعب فريندز آرينا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة بلجيكا المتوقعة أمام السويد اليوم في تصفيات يورو 2024

المدرب: دومينيكو تيديسكو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: تيموثي كاستاني، فوت فايس، يان فيرتونخين، توماس مونييه.
خط الوسط: روميو لافيا، كيفين دي بروين، آمادو أونانا.
خط الهجوم: يانيك فيريرا كاراسكو، روميلو لوكاكو، لياندرو تروسارد.

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