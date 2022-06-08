يتطلع منتخب بلجيكا للتعويض حين يستضيف منتخب بولندا اليوم الأربعاء على أرضية ملعب الملك بودوان ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة A4 في دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين رابع المجموعة وصاحب المركز الثاني في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة علماً بأن فريق الشياطين الحمر خسر أمام نظيره الهولندي في الجولة الأولى بنتيجة 1-4.

تشكيلة بلجيكا المتوقعة أمام بولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 3-5-2):

المدرب: روبرتو مارتينيز.

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه.

خط الدفاع: توبي آلديرفايريلد، يان فيرتونخين، ديدريك بوياتا.

خط الوسط: توماس مونييه، يوري تيليمانس، لياندر ديندونكر، كيفين دي بروينه، يانيك فيريرا كاراسكو.

خط الهجوم: درايس ميرتينز، لياندرو تروسارد.