تشكيلة بوروسيا دورتموند المتوقعة أمام رينجرز في الدوري الأوروبي

يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني غريمه رينجرز الاسكتلندي اليوم الخميس على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك ضمن ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام المباراة المرتقبة والحماسية مساء اليوم في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق نوفل باشي.

تشكيلة بوروسيا دورتموند المتوقعة أمام رينجرز اليوم في الدوري الأوروبي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماركو روسه.

حراسة المرمى: غريغوري كوبيل.

خط الدفاع: مانويل آكانجي، دان آكسيل زاغادو، ماتس هوميلز، رافاييل غيريرو.

خط الوسط: جود بيلينغهام، آكسيل فيتسيل، محمود داوود.

خط الهجوم: ماركو رويس، يوليان براندت، إيرلينغ هالاند.