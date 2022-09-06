تشكيلة بوروسيا دورتموند المتوقعة أمام كوبنهاغن اليوم في دوري الأبطال

يتحدى بوروسيا دورتموند الألماني ضيفه كوبنهاغن الدنماركي اليوم الثلاثاء في لقاء يحتضنه ملعب سيغنال إيدونا بارك ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة السابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة الافتتاحية بين أسود فيستفاليا وضيفه الاسكندنافي مساء اليوم في تمام الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

تشكيلة بوروسيا دورتموند المتوقعة أمام كوبنهاغن اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: إيدين تيرزيتش.

حراسة المرمى: غريغور كوبيل.

خط الدفاع: توماس مونييه، ماتس هوميلز، نيكو شلوتربيك، رافاييل غيريرو.

خط الوسط: جود بيلينغهام، صالح أوزكان، يوليان براندت، ماركو رويس، ثورغان هازارد.

خط الهجوم: أنثوني موديستي.