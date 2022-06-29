يلتقي بيراميدز إف سي مع ضيفه إنبي اليوم الأربعاء على أرضية ملعب الدفاع الجوي لحساب منافسات المرحلة الـ 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام برصيد 46 نقطة من 22 مباراة، وصاحب المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من نفس عدد اللقاءات اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة بيراميدز المتوقعة أمام إنبي اليوم في الدوري المصري الممتاز (بطريقة 4-5-1):

المدرب: تاكيس جونياس.

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتحي، علي جبر، أحمد سامي، حسين السيد.

خط الوسط: هشام محمد، إسلام عيسي، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، وليد الكارتي.

خط الهجوم: دودو الجباس.