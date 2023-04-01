تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي 22-23

البوابة - يخوض تشيلسي مباراة مهمة اليوم السبت حين يستضيف أستون فيلا على أرضية ملعب ستامفورد بريدج في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل البلوز المواجهة وهم يحتلون المركز العاشر برصيد 38 نقطة، فيما يأتي الفيلانز خلفهم مباشرة في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق أحمد البلوشي.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: غراهام بوتر

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاغا

خط الدفاع: مارك كوكوريا، كاليدو كوليبالي، بينوا بادياشيل.

خط الوسط: بين تشيلويل، ماتيو كوفاتشيتش، إينزو فيرنانديز، ريس جيمس.

خط الهجوم: جواو فيليكس، كاي هافيرتز، ميخايلو مودريك.