تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يلتقي تشيلسي بطل أوروبا مع مستضيفه أستون فيلا اليوم السبت على أرضية ملعب فيلا بارك ضمن منافسات المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق أحمد البلوشي.

ويحتل البلوز المركز الثالث برصيد 38 نقطة، أمام أستون فيلا فيقبع في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدواردو ميندي.

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه، تياغو سيلفا، أنتونيو روديغر.

خط الوسط: ريس جيمس، جورجينيو، ماتيو كوفاتشيتش، ماركوس ألونسو، مايسون ماونت، كالوم هادسون أودوي.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش.