يستضيف تشيلسي ثالث الترتيب غريمه إيفرتون صاحب المركز الرابع عشر اليوم الخميس على أرضية ملعب ستامفورد بريدج ضمن مواجهات المرحلة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميير ليغ).

وتقام المباراة الليلة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 3 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 3-3-2-1):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، أنتونيو روديغر، أندرياس كريستينسن.

خط الوسط: ريس جيمس، جورجينيو، روبن لوفتوس تشيك، ماركوس ألونسو، مايسون ماونت، كريستيان بوليسيتش.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو.