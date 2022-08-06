يواجه تشيلسي مستضيفه إيفرتون اليوم السبت على أرضية ملعب غوديسون بارك ضمن منافسات المرحلة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميير ليغ).

وتقام المباراة بين البلوز والتوفيز في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة شبكة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

ومن المرجح أن يزج توماس توخيل مدرب الفريق اللندني بتعاقديه الجديدين كاليدو كوليبالي ورحيم ستيرلينغ منذ البداية.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، تياغو سيلفا، كاليدو كوليبالي.

خط الوسط: ريس جيمس، نغولو كانتي، ماتيو كوفاتشيتش، بين تشيلويل.

خط الهجوم: مايسون ماونت، كاي هافيرتز، رحيم ستيرلينغ.