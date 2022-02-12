تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام بالميراس اليوم في كأس العالم للأندية

يتحدى تشيلسي الإنجليزي خصمه بالميراس البرازيلي اليوم السبت على لقب كأس العالم للأندية الإمارات 2021 في مباراة مرتقبة يستضيفها ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وتقام المواجهة القوية بين العملاقين في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكتي أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport Extra وقناة شركة الرياضة السعودية SSC7 HD.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام بالميراس اليوم في نهائي كأس العالم للأندية 2021 (بطريقة 3-4-3):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاغا.

خط الدفاع: أندرياس كريستينسن، تياغو سيلفا، أنتونيو روديغر.

خط الوسط: سيزار آزبيليكويتا، جورجينيو، ماتيوس كوفاتشيتش، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: كاي هافيرتس، روميلو لوكاكو، حكيم زياش.