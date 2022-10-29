تنتظر تشيلسي مواجهة صعبة حين يحل ضيفاً على برايتون اليوم السبت ضمن الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب فالمر.

وتقام المباراة بين البلوز صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة، وبرايتون الذي يحتل المركز التاسع برصيد 15 نقطة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن متابعة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: غراهام بوتر.

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاغا.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، تريفوه تشالوباه، تياغو سيلفا.

خط الوسط: روبن لوفتوس تشيك، جورجينيو، ماتيو كوفاتشيتش، بين تشيلويل.

خط الهجوم: مايسون ماونت، رحيم ستيرلينغ، بيير إيميريك أوباميانغ.