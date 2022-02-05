تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام بليموث آرجايل في كأس الاتحاد الإنجليزي

يلتقي تشيلسي بطل أوروبا اليوم السبت مع ضيفه بليموث آرجايل على أرضية ملعب ستامفورد بريدج ضمن الدور الرابع من منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام المباراة عصر اليوم في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام بليموث آرجايل اليوم ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: ماركوس بيتينيلي.

خط الدفاع: لويس هول، تريفوه تشالوباه، مالانغ سار.

خط الوسط: سيزار آزبيليكويتا، ساول نيغيز، ماتيو كوفاتشيتش، كالوم هادسون أودوي.

خط الهجوم: حكيم زياش، كاي هافيرتس، تيمو فيرنر.