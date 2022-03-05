  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام بيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام بيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي

منشور 05 آذار / مارس 2022 - 08:43
مواجهة صعبة بانتظار تشيلسي اليوم
مواجهة صعبة بانتظار تشيلسي اليوم

يلتقي تشيلسي بطل أوروبا والعالم مع مستضيفه بيرنلي اليوم السبت على ملعب تيرف مور ضمن مواجهات المرحلة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين ثالث الترتيب العام وصاحب المركز الثامن عشر في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام بيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: تريفوه تشالوباه، تياغو سيلفا، أنتونيو روديغر.
خط الوسط: ريس جيمس، نغولو كانتي، ماتيو كوفاتشيتش، ماركوس ألونسو.
خط الهجوم: حكيم زياش، روميلو لوكاكو، كاي هافيرتس.

كلمات دالة:تشيلسيبيرنليالدوري الإنجليزي

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...