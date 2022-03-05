يلتقي تشيلسي بطل أوروبا والعالم مع مستضيفه بيرنلي اليوم السبت على ملعب تيرف مور ضمن مواجهات المرحلة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين ثالث الترتيب العام وصاحب المركز الثامن عشر في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام بيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه، تياغو سيلفا، أنتونيو روديغر.

خط الوسط: ريس جيمس، نغولو كانتي، ماتيو كوفاتشيتش، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: حكيم زياش، روميلو لوكاكو، كاي هافيرتس.