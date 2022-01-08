يلاقي تشيلسي بطل أوروبا ضيفه تشيسترفيلد اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وتقام المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق نوفل باشي.

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني الألماني توماس توخيل على تشكيلة رديفة في هذا اللقاء.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام تشيسترفيلد اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي 2021-2022 بطريقة 3-4-1-2):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: ماركوس بيتينيلي.

خط الدفاع: زافييه مبويامبا، مالانغ سار، سام ماكليلاند.

خط الوسط: كالوم هادسون أودوي، لويس هول، روبن لوفتوس تشيك، كريستيان بوليسيتش.

خط الهجوم: هارفي فايل، جود سونسوب بيل، تيمو فيرنر.