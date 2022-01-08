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تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام تشيسترفيلد اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

منشور 08 كانون الثّاني / يناير 2022 - 06:45
تشيلسي بتشكيلة رديفة اليوم أمام تشيسترفيلد في كأس الاتحاد الإنجليزي
تشيلسي بتشكيلة رديفة اليوم أمام تشيسترفيلد في كأس الاتحاد الإنجليزي

يلاقي تشيلسي بطل أوروبا ضيفه تشيسترفيلد اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وتقام المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق نوفل باشي.

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني الألماني توماس توخيل على تشكيلة رديفة في هذا اللقاء.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام تشيسترفيلد اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي 2021-2022 بطريقة 3-4-1-2):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: ماركوس بيتينيلي.
خط الدفاع: زافييه مبويامبا، مالانغ سار، سام ماكليلاند.
خط الوسط: كالوم هادسون أودوي، لويس هول، روبن لوفتوس تشيك، كريستيان بوليسيتش.
خط الهجوم: هارفي فايل، جود سونسوب بيل، تيمو فيرنر.

كلمات دالة:تشيلسيكأس الاتحاد الإنجليزيتشيسترفيلد

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