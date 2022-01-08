يلاقي تشيلسي بطل أوروبا ضيفه تشيسترفيلد اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2021-2022.
وتقام المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق نوفل باشي.
ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني الألماني توماس توخيل على تشكيلة رديفة في هذا اللقاء.
تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام تشيسترفيلد اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي 2021-2022 بطريقة 3-4-1-2):
المدرب: توماس توخيل.
حراسة المرمى: ماركوس بيتينيلي.
خط الدفاع: زافييه مبويامبا، مالانغ سار، سام ماكليلاند.
خط الوسط: كالوم هادسون أودوي، لويس هول، روبن لوفتوس تشيك، كريستيان بوليسيتش.
خط الهجوم: هارفي فايل، جود سونسوب بيل، تيمو فيرنر.
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