يستهل تشيلسي الإنجليزي الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء حين يلاقي مستضيفه دينامو زغرب الكرواتي على ملعب ماكسيمير ستاديون لحساب المجموعة الخامسة.

وتقام المباراة بين البلوز الذي لم يحظ بأفضل البدايات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومستضيفه الكرواتي في تمام الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام دينامو زغرب اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 3-4-3):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ويسلي فوفانا، كاليدو كوليبالي، مارك كوكوريا.

خط الوسط: ريس جيمس، ماتيو كوفاتشيتش، جورجينيو، بين تشيلويل.

خط الهجوم: مايسون ماونت، رحيم ستيرلينغ، كاي هافيرتز.