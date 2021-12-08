تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام زينيت اليوم في دوري الأبطال

يلتقي تشيلسي الإنجليزي مع مستضيفه زينيت الروسي اليوم الأربعاء على ملعب غازبروم آرينا لحساب المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

ولن يشارك مع البلوز 6 لاعبين هم جورجينيو وتريفو تشالوباه وبين تشيلويل ونغولو كانتي وماتيو كوفاتشيتش وماركوس آلونسو.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام زينيت اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: أندرياس كريستينسن، تياغو سيلفا، أنتونيو روديغر.

خط الوسط: ريس جيمس، روبن لوفتوس تشيك، روس باركلي، سيزار آزبيليكويتا، مايسون ماونت، كالوم هادسون أودوي.

خط الهجوم: تيمو فيرنر.