يتطلع تشيلسي الإنجليزي للنهوض من كبوته حين يواجه ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي اليوم الأربعاء على أرضية ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات المجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسقط البلوز في لقائهم الافتتاحي أمام دينامو زغرب الكرواتي بهدفٍ نظيف، فيما تعادل سالزبورغ مع ميلان الإيطالي 1-1.

وساهمت سقوط الفريق اللندني في إقالة المدرب الألماني توماس توخيل وتعويضه بغراهام بوتر الذي سيخوض اليوم مباراته الرسمية الأولى على رأس الجهاز الفني.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام سالزبورغ اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 3-4-3):

المدرب: غراهام بوتر.

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاغا.

خط الدفاع: ويسلي فوفانا، تياغو سيلفا، كاليدو كوليبالي.

خط الوسط: ريس جيمس، ماتيو كوفاتشيتش، جورجينيو، مارك كوكوريا.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، بيير إيميريك أوباميانغ، رحيم ستيرلينغ.