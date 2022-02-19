تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي

يلتقي كريستال بالاس مع ضيفه تشيلسي اليوم السبت على أرضية ملعب سيلهيرست بارك في لندن ضمن منافسات المرحلة الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقام الديربي اللندني المرتقب بين الغريمين الأزليين اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدته عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام كريستال بالاس اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 3-4-3):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدواردو ميندي.

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه، أندرياس كريستينسن، أنتونيو روديغر.

خط الوسط: سيزار آزبيليكويتا، جورجينيو، ماتيو كوفاتشيتش، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: حكيم زياش، روميلو لوكاكو، كريستيان بوليسيتش.