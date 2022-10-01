يحل تشيلسي ضيفاً على كريستال بالاس في لقاء يحتضنه ملعب سيلهيرست بارك لحساب الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمير ليغ).

وتقام مباراة الديربي بين الفريقين اللندني البلوز سابع الترتيب العام برصيد 10 نقاط، وبالاس صاحب المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يمكن مشاهدة هذه المواجهة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: غراهام بوتر.

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاغا.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، ويسلي فوفانا، كاليدو كوليبالي.

خط الوسط: ريس جيمس، جورجينيو، ماتيو كوفاتشيتش، بين تشيلويل.

خط الهجوم: مايسون ماونت، بيير إيميريك أوباميانغ، رحيم ستيرلينغ.