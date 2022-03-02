يخوض تشيلسي بطل أوروبا والعالم مواجهة سهلة على الورق اليوم الأربعاء أمام مستضيفه لوتن تاون ضمن الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام المباراة على ملعب كينيلورث رود في تمام الساعة 22:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام لوتن تاون اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاغا.

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه، تياغو سيلفا، أنتونيو روديغر.

خط الوسط: كريستيان بوليسيتش، روبن لوفتوس تشيك، جورجينيو، كالوم هادسون أودوي.

خط الهجوم: كاي هافيرتس، روميلو لوكاكو، تيمو فيرنر.