يواجه تشيلسي ضيفه ليدز يونايتد اليوم السبت على أرضية ملعب ستامفورد بريدج لحساب منافسات المرحلة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

ويبتعد عن البلوز كلٌ من بين تشيلويل ونغولو كانتي وتريفو تشالوباه وماتيو كوفاتشيتش لإصابات مختلفة.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 3-4-3):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، تياغو سيلفا، أنتونيو روديغر.

خط الوسط: ريس جيمس، جورجينيو، ساول نيغيز، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: مايسون ماونت، تيمو فيرنر، روميلو لوكاكو.