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تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ليدز يونايتد اليوم

منشور 11 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 07:56
تشيلسي يستقبل ليدز يونايتد
تشيلسي يستقبل ليدز يونايتد

يواجه تشيلسي ضيفه ليدز يونايتد اليوم السبت على أرضية ملعب ستامفورد بريدج لحساب منافسات المرحلة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

ويبتعد عن البلوز كلٌ من بين تشيلويل ونغولو كانتي وتريفو تشالوباه وماتيو كوفاتشيتش لإصابات مختلفة.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 3-4-3):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، تياغو سيلفا، أنتونيو روديغر.
خط الوسط: ريس جيمس، جورجينيو، ساول نيغيز، ماركوس ألونسو.
خط الهجوم: مايسون ماونت، تيمو فيرنر، روميلو لوكاكو.

كلمات دالة:تشيلسيأستون فيلاالدوري الإنجليزي

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