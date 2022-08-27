تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ليستر اليوم في الدوري الإنجليزي

يخوض تشيلسي مواجهة صعبة اليوم السبت حين يستضيف ليستر سيتي على أرضية ملعب ستامفورد بريدج لحساب الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

وتقام المباراة بين صاحب المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط من 3 مواجهات، وصاحب المركز التاسع عشر وقبل الأخير بنقطة وحيدة من نفس عدد اللقاءات في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها على قناة beIN Sports 3 HD Premium القطرية.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، تياغو سيلفا، مارك كوكوريا.

خط الوسط: ريس جيمس، جورجينيو، روبن لوفتوس تشيك، بين تشيلويل.

خط الهجوم: مايسون ماونت، رحيم ستيرلينغ، كاي هافيرتز.